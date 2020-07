Die Ohorner Firma PHB Pulsnitzer Hygiene Berufsbekleidung GmbH will in die Produktion von Schutzmasken einsteigen. Wie Geschäftsführer Alfred Wippermann am Donnerstag mitteilte, habe man mit dem Probelauf für die automatisierte Produktion begonnen. Dafür will man nach eigenen Angaben über eine Million Euro investieren.