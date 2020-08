Schwimmer im Olbasee bei Wartha weiter vermisst - Suche bisher erfolglos:

Taucher haben auch am Mittwoch im Olbasee im Landkreis Bautzen nach dem vermissten 44-jährigen Mann gesucht. Die Bedingungen sind nach Angaben der Görlitzer Polizei in dem bis zu 50 Meter tiefen See in Malschwitz, Ortsteil Wartha, schwierig. "Ab etwa fünf Metern ist die Sicht nahezu Null", teilte sie mit.