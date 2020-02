Bildrechte: MDR/Stephan Witschas

Besonderheit der Evangelischen Kirche Lohsa Die Lohsaer Kirche besitzt beiderseitig je zwei Emporen mit Bibelsprüchen in Deutsch und Sorbisch. Außerdem befinden sich in der Kirche Logen, die früher von Gutsbesitzern genutzt wurden. Sie sind noch immer sanierungsbedürftig.



Der Grundstein für die jetzige Gebäude wurde laut Kirchenchronik am 22. März 1751 gelegt. Am 2. Juni 1752 wurde die Kirchturmspitze aufgesetzt. In den vergangenen drei Jahrzehnten wurde die Kirche innen und außen saniert, außerdem die benachbarte Trauerhalle und das Pfarrhaus erneuert.