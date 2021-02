In der Oberlausitz hat das Osterhasenpostamt wieder geöffnet. Hasenfrau Lotti Langohr musste in dieser Woche noch vorsichtig durch viel Schnee in Seifhennersdorf zum Briefkasten hoppeln. Aber darin lagen schon die ersten Postkarten und Briefe an Olli Osterhase. Er wohnt seit 2005 mit Lotti am Faktorenhof im Kinder- und Jugenderholungszentrum Querxenland und öffnet stets nach der Faschingszeit sein Postamt. Von Jahr zu Jahr bekommen die beiden mehr Grußkarten und Briefe zugeschickt, voriges Jahr waren es 2.000.