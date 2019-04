20.04.2019 | 18:00 Uhr Osterreiter verkünden Osterbotschaft

Rund 1.500 Osterreiter verkünden am Ostersonntag in der Oberlausitz die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Die Tradition wird seit Jahrhunderten gepflegt und zieht jedes Jahr Tausende Gäste an.