Ein herrenloses Paket auf einem Bahnsteig hat am Bautzener Bahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bundespolizisten sperrten am Mittwochmittag den Bahnhof. Der Zugverkehr wurde für rund 90 Minuten unterbrochen. Spezialkräfte durchleuchteten das Paket - und gaben Entwarnung. Die Bundespolizei teilte vor Ort mit, dass sich in dem Paket lediglich ein sogenannter Ghettoblaster - also ein massiveres Kofferradio - befand. Aufkleber auf dem Gerät wiesen daraufhin, dass ein aus dem Gefängnis entlassener Häftling das Paket mit dem Radio offenbar versehentlich auf den Bahnsteig zurückgelassen hat.