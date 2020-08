In Bautzen hat die SPD eine Online-Petition an den Oberbürgermeister Alexander Ahrens übergeben. Sie richtet sich gegen ein Geschäft, das der als rechtsextrem geltende Rapper Chris Ares in Bautzen einrichten möchte. Mehr als 2.700 Menschen haben die Petition unterzeichnet. Diese Zahl zeige, dass das Thema die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt nicht kalt lässt, sagte Eckart Riechmann, Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins. Bautzner Bürger haben ferner eine zweite Online-Petition unter dem Titel "Unser Bautzen ist keine Bühne für Rechtsextremismus, Hass und Gewalt" initiiert, die noch läuft. Dort haben bisher fast 700 Menschen unterzeichnet.

Der rechtsextreme Rapper Chris Ares twittert, der Mietvertrag in Bautzen sei gekündigt worden. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Indes meldete Ares auf dem Kurznachrichtendienst Telegram zum wiederholten Mal, dass ihm der Mietvertrag für seinen Laden in Bautzen gekündigt worden sei. Die Stadtverwaltung konnte das nicht bestätigen. Nach Auskunft des privaten Vermieters sei der Vertrag noch nicht gelöst.



Der Laden soll in der Wendischen Straße in Bautzen einziehen - in dem Haus, in dem 1585 Gregorius Mättig geboren wurde. Mättig war im 17. Jahrhundert ein bedeutender Arzt und Wohltäter der Stadt.