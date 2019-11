In Pulsnitz wird am Freitagmittag um 13 Uhr der 17. Pfefferkuchenmarkt eröffnet. Bis Sonntag bieten auf dem Marktplatz acht Pfefferküchlereien und eine Lebkuchenfabrik ihre Waren an. Der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt wird an allen drei Tagen durch ein buntes Kulturprogramm ergänzt. Da gibt es Schaubacken im Pfefferkuchenmuseum, Theatervorführungen, Ausstellungen und Konzerte.