Der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt am ersten Novemberwochenende ist abgesagt. Das haben am Montagabend die Pfefferküchler der Stadt entschieden. Ein Grund sei die coronabedingte Begrenzung der Besucherzahl auf dem Markt, so Innungsobermeister Peter Kotzsch. So hätten sich dort maximal 3.000 Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen.