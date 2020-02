Die Anforderungen an die Pferde und deren Reiter sind bei Umzügen schon beachtlich, sagt Kutscher Andreas Kretschmer, der schon mehrmals beim Eibauer Bierzug und bei Faschingsumzügen dabei war. "Überall stehen Autos und man kommt nirgends vorbei. Und man muss schauen, dass man trotzdem an der Seite irgendwo durchfährt, dass die Pferde auch nicht scheuen oder zur Seite wegspringen", so Kretschmer. Nicht zuletzt wegen der lauten Musik müssten die Pferde sehr nervenstark sein.