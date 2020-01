Familie Besser hat ihr eingetopftes Weihnachtsbäumchen mitgebracht. Anne Besser findet es eine tolle Aktion: "Das ist eigentlich so naheliegend, das man den Weihnachtsbaum nicht nur vier Wochen stehen hat, sondern ihm auch eine zweite Chance gibt." Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern bringt sie die Tanne in die Erde. Es ist nicht der erste Baum, den Familie Besser auf Dagmar Steuers Wiese pflanzen. Denn seit dem 3. Oktober vergangenen Jahres werden hier immer wieder junge Bäumchen gepflanzt.

Die Idee für die große Pflanzwiese hatte Dagmar Steuer im Herbst vergangenen Jahres, als deutschlandweit zum "Einheitsbuddeln" aufgerufen wurde: Jeder sollte zum Tag der Deutschen Einheit einen Baum pflanzen. Da geht noch mehr, dachte sie sich. Sie fand ein Grundstück mit Platz für viele Bäume und kaufte es kurzerhand. Zur ersten Pflanzparty unter dem Motto "Eine Stadt pflanzt" am 3. Oktober kamen schließlich rund 100 Leute und brachten vor allem Obstbäume in die Erde.

"Perspektivisch soll die Wiese zum Beispiel auch für Schulprojekte genutzt werden, wo die Kinder an das Thema Bewirtschaftung und Verarbeitung von regionalem Obst herangeführt werden", sagt Dagmar Steuer. Das seien aber noch Zukunftsträume, denn erst einmal müssten die Bäumchen noch ein paar Jahre wachsen: "Wir wissen noch nicht, was sich alles hier entwickeln wird. Ich hoffe, viel Schönes." Weitere Aktionen wird es schon bald geben. So ist Ende Februar/Anfang März ein Baumschnitt-Seminar geplant. Außerdem stehen im Frühjahr weitere Pflanzaktionen an.