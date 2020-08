Neues Material kommt auf einer Baustelle in Kleinsaubernitz bei Bautzen zur Erprobung. An der Brücke der S109 über das Alte Fließ wird ein Kunststoff eingesetzt, der ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt wurde - Carbon. Forscher der TU Dresden haben Carbon mit Beton zu einem neuen Baustoff kombiniert. Dieser weise gegenüber dem üblichen Stahlbeton viele Vorteile auf, sagt Prof. Manfred Curbach von der Fakultät Bauingenieurwesen an der TU.

So hatte man bei der Landesgartenschau in Oschatz eine Carbonbetonbrücke gebaut, die nur ein Fünftel des Gewichts einer vergleichbaren Querung aus Stahlbeton auf die Waage brachte. Es könne eine große Menge an Beton eingespart werden und damit auch kostengünstiger und umweltfreundlicher gearbeitet werden, so Curbach. Außerdem roste Carbonbeton nicht und habe eine deutlich höhere Traglast.