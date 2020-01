In Bischofswerda ist am frühen Dienstagmorgen ein Fahrzeug komplett ausgebrannt. Es war an der Kändlerstraße geparkt. Ein Zeuge habe in der Nacht einen lauten Knall gehört, so eine Polizeisprecherin. Als der Mann aus dem Fenster blickte, habe das Auto bereits voll in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Sachschaden beläuft sich dennoch auf rund 34.000 Euro.



Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Seit 2017 gab es in Bischofswerda jährlich etwa fünf bis sechs Fahrzeugbrände. Bis auf zwei Fälle, bei denen die Ermittlungen noch laufen, seien alle anderen mittlerweile an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, teilte die Polizei mit. Sie vermutet mehrere Täter hinter der Brandserie.