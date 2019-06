Auto brennt im Stadtgebiet Bischofswerda

Am Freitagmorgen hat in Bischofswerda ein Auto gebrannt. Als gegen 3:30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr der Stadt in die Bischofstraße gerufen wurde, bekämpften bereits Anwohner das Feuer mit Wassereimern und einem Feuerlöscher. Die Kameraden der Feuerwehr übernahmen, löschten die restlichen Flammen und kontrollierten das Fahrzeug auf Glutnester.