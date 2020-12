Mit Hilfe von Strukturstärkungsmitteln will die Stadt Flächen von den derzeitigen Eigentümern zurückkaufen und neu vermarkten. Außerdem sollen bis 2025 die innen liegenden Straßen des Industriegebietes grundlegend instand gesetzt werden. Hoyerswerda will dafür Fördermittel des Landes beantragen. Wie Kühne erklärte, gebe es immer wieder Anfragen von Investoren nach großen Gewerbeflächen. Auf den Brachen und dahinter liegenden Entwicklungsflächen will die Stadt jetzt ein geeignetes Angebot schaffen.