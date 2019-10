Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch das Amtsgericht in Bautzen beschossen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Täter vermutlich eine Luftdruckwaffe verwendet. Ein Geschoss traf ein Fenster in etwa sechs Meter Höhe. Dabei wurde die äußere Scheibe der Thermo-Doppelverglasung zerstört und die innere Scheibe beschädigt. Weitere Einschüsse oder Geschosse fand die Polizei nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.