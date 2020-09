Die Polizei hat am Montag in Bautzen einen wegen zahlreicher Delikte gesuchten Mann festgenommen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, habe man den 32 Jahre alten Mann unweit des Polizeireviers entdeckt. Der Mann stehe im Verdacht, seit fast einem Jahr Einbrüche und Diebstähle in Kitas, Physiotherapiepraxen, Gasthäuser und Geschäfte begangen zu haben. Dazu kämen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.