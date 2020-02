Gleich zwei Mal hintereinander ist ein betrunkener Autofahrer in Ostsachsen von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der 38-Jährige in der Nacht zum Sonnabend zunächst in Bautzen kontrolliert worden. Der durchgeführte Alkoholtest habe einen Wert von 1,48 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes sei daraufhin sichergestellt worden. Zwei Stunden später trafen die Beamten den Unbelehrbaren in Wölkau erneut am Steuer seines Fahrzeuges an. Diesmal wurden 1,18 Promille gemessen. Neben der erneuten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr hat der Mann außerdem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kassiert.