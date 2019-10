Mit einem Großaufgebot ist die Polizei seit dem Mittag am Berufsschulzentrum in Hoyerswerda im Einsatz. Grund ist einer Polizeisprecherin zufolge ein angedrohter Amoklauf. Derzeit werden alle Schüler von der Polizei aus dem Schulgebäude geholt und in das benachbarte Bowlingcenter gebracht. Wenn alle Schüler aus der Schule gebracht wurden, sollen sie den Eltern übergeben werden.