Die Polizei in der Oberlausitz fahndet nach drei Männern und einer Frau im Zusammenhang mit der Manipulation von verschiedenen Geldautomaten. Zwischen Mitte August und Ende Oktober haben Unbekannte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz Geldautomaten manipuliert.

Sie hatten jeweils die Klappe des Geldausgabeschachts entfernt. Anschließend brachten sie eine mit Klebstoff versehene Blende an. Wollte nun ein Bankkunde Geld abheben, blieb das Ausgabefach verschlossen. Die Banknoten gingen zurück in den Automaten. Dabei blieben alle oder ein Teil der Scheine an dem Kleber hängen.