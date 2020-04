Die Polizei hat in Hoyerswerda zwei mutmaßliche Tankbetrüger gefasst, auf deren Konto eine ganze Reihe von Benzindiebstählen gehen könnten. Den Polizisten war das rote Auto der beiden 33 Jahre und 35 Jahre alten Männer aufgefallen. Der Pkw sei schon mehrfach an verschiedenen Tankstellen zum Spritklau genutzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.