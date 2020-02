Die Polizei hat in einer Wohnung in Königswartha eine Luftdruck-, eine Paintball- sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mitteilte, hatte das Revier in Hoyerswerda einen Hinweis erhalten, dass ein 63-Jähriger in seiner Wohnung eine Pistole habe. "Es bestand die Gefahr, dass der Deutsche die Waffe auch einsetzen könnte", heißt es in einer Mitteilung. "Daher begaben sich Streifen des Hoyerswerdaer Reviers gemeinsam mit Kräften des LebEL-Einsatzzuges zur Anschrift des Mannes." Dabei handelt es sich um speziell geschulte Polizeibeamte, welche bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen tätig werden.



Bei der Durchsuchung der Wohnung in Königswartha fanden die Beamten neben den waffen auch ein Funkgerät der Freiwilligen Feuerwehr Wartha und stellten es ebenfalls sicher. Dieses war im September 2017 als gestohlen gemeldet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Mann wurde wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus gebracht.