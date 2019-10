Bundespolizisten haben am Dienstagnachmittag auf der A4 bei Pulsnitz ein in Großbritannien zugelassenes Auto kontrollieren wollen. Kurz bevor der Wagen von der Autobahn herunterfuhr, wurde ein Kissen aus dem Fenster geworfen. Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer sah die Aktion und informierte die Polizisten. Wie die Bundespolizei mitteilte, war in dem Kissen ein Beutel mit einer weißen Substanz eingenäht. Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Pulver um 995 Gramm Crystal, neun Gramm einer anderen synthetischen Droge und ein Gramm Kokain handelte.