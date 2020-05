Daraufhin sei auch die Wohnung des 37-Jährigen durchsucht worden. Dort entdeckten die Polizeibeamten neben Munition und Munitionsteilen auch zwei Fahrradrahmen, von denen einer einem Diebstahl Ende vergangenen Jahres an der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bautzen zugeordnet werden konnte.

Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für den Mann wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an. Zudem erfolgt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Polizei brachten den Mann in ein Gefängnis.