In Bautzen und Umgebung sind acht Fälle von manipulierten Geldautomaten gemeldet worden. Dabei waren die Geldausgabeschlitz baulich so verändert worden, dass die Banknoten beim Vorgang nicht freigegeben werden sollten. Der oder die Diebe wollten sich das Geld später greifen. "Glücklicherweise bemerkten die Bankkunden beim Abheben die Veränderungen und meldeten das der Polizei", sagte Sprecherin Katharina Korch.

In einigen Fällen verhinderte auch der Schutzmechanismus des Automaten die Straftat. Alle Fälle seien am vergangenen Sonnabend bekannt geworden. Die Automaten waren in Bautzen und umliegenden Orten manipuliert worden. "Das lässt vermuten, dass am Sonnabend ein Einzeltäter oder eine Gruppe mit Technik unterwegs war", so die Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei ermittelt.