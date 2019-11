Nach einer Auseinandersetzung auf dem Kornmarkt in Bautzen ermittelt die Polizei gegen zwei Männer wegen versuchter Nötigung und Körperverletzung. Den Angaben nach hatte ein betrunkener 28-Jähriger am Samstagabend zwei 13-jährige Mädchen angesprochen und sie aufgefordert mit in seine Wohnung zu kommen. Als sie ablehnten, begann der Inder an der Kleidung der Mädchen zu ziehen. Ein 27-Jähriger sah das und schlug den 28-Jährigen zu Boden. Die Mädchen hatten sich zwischenzeitlich losgerissen.