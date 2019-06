Mit der Poolnudel für ausreichend Sicherheitsabstand

Joachim Schneider hat eine lange gelbe Poolnudel auf seinem Fahrrad-Gepäckträger befestigt. "Abstand halten ist gut für die Beziehung", ist darauf geschrieben. Das eine Ende klemmt am Fahrrad. Das andere ragt rund 1,50 Meter nach links. Diesen Mindestabstand sollten Autofahrer beim Überholen einhalten. Das haben Gerichte empfohlen. Schneiders Erfahrung aber ist, dass dieser Abstand oft nicht eingehalten wird. "Viele Autofahrer unterschätzen das mit den anderthalb Metern und fahren manchmal bis zu 60 Zentimeter ran. Wenn ich dann als Fahrradfahrer an den Bordstein komme und stürze, werde ich Opfer des Autos. Ich werde gnadenlos überfahren", kritisiert der 70-Jährige.

Deshalb beteiligt er sich am Sonnabendvormittag an einer Radtour des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs durch Bautzen. Am Tag der Verkehrssicherheit hat die ADFC-Ortsgruppe dazu eingeladen, mit der Poolnudel am Fahrrad für mehr Rücksicht im Straßenverkehr einzutreten. "Das ist keine Bautzener Idee", erklärt ADFC-Ortsgruppensprecher Martin Ritscher. Sie kommt aus Toronto. Im Rahmen der Kampagne "Mehr Platz für’s Rad" hat der ADFC die Aktion der Kanadier zur Nachahmung empfohlen.

Irritation bei den Autofahrern, Lob von Fußgängern

Joachim Schneider besitzt kein Auto, dafür aber zwei Fahrräder. Damit ist er in den letzten vier Jahren rund 10.000 km gefahren. Nicht selten erlebte er dabei brenzlige Situationen. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank "Die Aktion braucht es nicht nur in Bautzen. Die braucht es überall", sagt Martin Ritscher. "In Bautzen aber gibt es enge Straßen. Und als Radfahrer erlebt man regelmäßig, dass die Abstände nicht eingehalten werden, dass man Herzattacken kriegt, wenn man dicht geschnitten wird. Darauf wollen wir aufmerksam machen." Knapp 20 Radfahrerinnen und Radfahrer haben sich dazu am Reichenturm in der Innenstadt eingefunden. Unter ihnen sind Jugendliche, Familien und Senioren. Einige tragen neongelbe Warnwesten. "Ich denke es wird etwas chaotisch werden. Der Verkehr ist recht dicht. Ich hoffe, dass wir zum Nachdenken anregen und als Radfahrer ein wenig Spaß dran haben", blickt Ritscher voraus.

Dann treten die Radler in die Pedale. In langer Reihe fahren sie die Straße am Kornmarkt hinab. Hier ist für Radfahrer ein Schutzstreifen auf die Straße gemalt. Fußgänger recken der Gruppe den Daumen entgegen. Autofahrer schauen irritiert. Einer ruft verärgert: "Habt ihr nichts Besseres zu tun?" Auf der Friedensbrücke wechseln die Radfahrer auf den geteilten Fußweg. Dann müssen sie ein Postauto umkurven, dass auf dem Radfahrstreifen parkt. Am Ende der Dresdener Straße wendet die Gruppe im Kreisverkehr und nimmt dieselbe Strecke zurück, befährt zum Abschluss Stein- und Wallstraße. Nach rund einer halben Stunde sind die Tourteilnehmer zurück auf dem Kornmarkt.

Erstaunliche Verhaltensänderung

"Ich habe gestaunt, wie die Autofahrer plötzlich Rücksicht nehmen können. Gerade an den Verkehrsinseln, wo man sonst oft das Gefühl hat, die Autofahrer sitzen einem gleich auf dem Gepäckträger drauf. Heute haben sie gewartet", hat Sybille Urban beobachtet. Auch an Einmündungen und Ausfahrten vermisst sie oft die Rücksichtnahme der Autofahrer. "Da hab ich manchmal ganz schön Probleme. Da werde ich einfach unsicher", sagt Urban. Die 65-Jährige hat kein Auto. Sie ist deshalb oft mit dem Rad unterwegs und stellt fest, dass es besonders dort, wo Radwege auf die Straße übergehen, zu Problemen kommt. Dort werden Radfahrer leicht übersehen. "Auf der Muskauer Straße draußen, da hört der Radweg plötzlich auf und geht einfach in die Straße über, noch dazu im Kreuzungsbereich. Das ist für mich ein Unding", brüskiert sich die Frau. ADFC-Sprecher Martin Ritscher (mit Warnweste in der Bildmitte) erklärt den Teilnehmern vor dem Start der Tour die Route. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Wie Sybille Urban geht es vielen Bautznern, weiß Martin Ritscher vom ADFC. Er hat den letzten Fahrradklima-Test ausgewertet, bei dem die Bautzener bewerten konnten, wie sie sich beim Radfahren fühlen. Die Benotung fiel "mittelprächtig" aus, so bezeichnet es Ritscher. "Es ist erschreckend, dass die Radfahrer Ängste haben, sich im Verkehr mit Kraftfahrzeugen zu bewegen." Radfahrer würden am liebsten auf vom Straßenverkehr getrennten Radwegen fahren, berichtet der ADFC-Sprecher.

Das ließe sich aber in einer Stadt wie Bautzen nicht einrichten. Da müssten Straßen für Autos gesperrt werden. "Rein statistisch sind die Radwege, die auf Fußwegen verlaufen, mit einem höheren Unfallrisiko behaftet. Dort fährt man eigentlich nicht sicher", erklärt er. Viele Radfahrer führen aber dennoch lieber dort entlang, weil sie so von den Autos weg sind.

Die Raumaufteilung neu verhandeln

Ob auf einem geteilten Fußweg wie auf dem Radfahrstreifen entlang der Straße – brenzlige Situationen gebe es hier wie da, ist die Erfahrung von Birgit Kieschnick. Auch sie war bei der Poolnudel-Radtour dabei. In ihrem Alltag gewann sie den Eindruck, dass die Fahrt auf dem Fußweg tatsächlich unsicherer ist. "Man kommt auf die Straße oder in einen Kreuzungsbereich und wird nicht gesehen. Da gab’s schon sehr brenzlige Situationen", erzählt Kieschnick.

Die 48-Jährige engagiert sich im Stadtfamilienrat und nimmt dafür besonders die Schulwege in den Blick. "Es wird immer Reibungspunkte geben. Wir teilen uns nunmal die Flächen. Die Aufgabe ist, das zu moderieren", betont Kieschnick. "Man muss sich die Flächen in Ruhe anschauen und überlegen: wie können wir was sicherer gestalten."

Dafür plädiert auch Martin Ritscher. "Der Raum ist begrenzt. Er muss neu verhandelt werden", fordert der ADFC-Sprecher. "Jahrelang war die Prämisse, dass Autos auf der Straße fahren und alle anderen auf dem Fußweg. Aber das funktioniert so nicht mehr." E-Scooter und Pedelecs verschärften das Problem. In den 90er Jahren seien in Bautzen etliche Straßen neu gebaut worden. Dabei seien die Planer voll aufs Auto fixiert gewesen. Das räche sich nun.

