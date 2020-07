Das Bautzner Kulturzentrum "Steinhaus" hat am Montag sein Sommercamp gestartet.

Das Bautzner Kulturzentrum "Steinhaus" hat am Montag sein Sommercamp gestartet.

Mir ein paar Bewegungen einen Tanz improvisieren, per handy einen Trickfilm oder ein Musikvideo basteln und coole Beats aneinanderreihen: Im Bautzner Kulturzentrum "Steinhaus" startet vom 27. Juli bis zum 2. August das "Pop2Go Sommercamp". Der Singer, Songwriter und Mitglied der Band 108 Fahrenheit Marco Pfennig, Musiker, Produzent und Musikpädagoge Karsten Zippe, die Tänzerin und Tanztrainerin am Mondstaubtheater Zwickau Nicole Lorenz sowie die Medienkünstlerin und Fotografin Xenia Gorodnia geben Kindern- und Jugendlichen kostenfreie Workshops. Das Angebot war so gefragt, dass bereits alle Plätze ausgebucht sind, hieß es von den Organisatoren.