Powerfrauen der Oberlausitz Unternehmerinnen beim "Mut-Ausbruch" in Bischofswerda

In der letzten Zeit sind laut den Zahlen der IHK die Existenzgründungen im Landkreis Bautzen zurückgegangen. Das liege auch an der geringen Arbeitslosenquote, erklärt Jeannette Schneider, Geschäftsstellenleiterin der IHK in Kamenz und Bautzen. "Man wiegt sich gern in Sicherheit und möchte sich aus dieser Komfortzone nicht wegbewegen." Eine Selbstständigkeit dagegen sei immer ein Risiko.