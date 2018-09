Eigentlich wollte Michael Ermrich Mitte nächsten Jahres in den Ruhestand gehen. Nun soll der amtierende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) weitermachen. Das schlägt der Vorstand vor, teilte der OSV am Donnerstag mit. Am 24. Oktober muss die Verbandsversammlung noch darüber entscheiden.