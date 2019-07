Herr Stummer, die Fischereibetriebe in Sachsen müssen das zweite Jahr in Folge mit wenig Wasser auskommen. Wie ist die aktuelle Lage?

Aktuell ist es so: Wenn in den Teichen wenig oder gar kein Wasser zugeleitet werden kann, haben wir Niedrigstände bis zu einem halben Meter weniger. Im Schnitt sind es bis zu 30 Zentimeter. Wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittliche Tiefe ohnehin nur bei 80 Zentimeter bis zu einem Meter liegt, ist das schon ganz schön viel. Damit ist ja auch die Fläche des Teiches kleiner und damit kommt es zu Sauerstoffmangel für die Fische.



Die Sauerstoffwerte hängen direkt mit der Wassertemperatur zusammen. Je höher die Temperatur ist, umso weniger Sauerstoff kann im Wasser gebunden werden. Wenn beides zusammenfällt - zu wenig Wasser und zu wenig Sauerstoff - dann kann es zum Fischsterben kommen. Mir ist es bisher in diesem Jahr noch nicht bekannt. Aber wir sind auch erst bei Ende Juli. Wenn ich die Wetterberichte höre, dann gehen wir davon aus, dass wir auch Notabfischungen machen müssen. Diese Fische werden dann meist in besser versorgte Teiche umgesetzt. Das geht natürlich nur, wenn man Teiche hat, in denen noch alles gut funktioniert. Und allgemein muss man ja sagen, dass wir schon mit großen Wasserdefiziten ins Jahr gestartet sind.