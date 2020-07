Die Proteste an der B95 sind laut Verfassungschutz von Rechtsextremen unterwandert. Jetzt ermittelt die Polizei in 24 Strafverfahren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Zusammenhang mit den Protesten an der B 96 in der Oberlausitz ermittelt die Polizei in insgesamt 24 Strafverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen , Öffentliche Aufforderung zu Straftaten wegen Verstöße gegen das sächsische Versammlungsgesetz und wegen Körperverletzung.

Verfassungsschutz: Rechtsextreme haben Corona-Proteste unterwandert

An der Fernverkehrsstraße B96 protestieren seit Mai immer wieder sonntags Menschen gegen Corona-Maßnahmen. Während die Proteste in den anderen Bundesländern fast verstummten, wurden sie in der Oberlausitz immer extremer. Dutzende Reichsflaggen, Nazi-Symbole waren zu sehen, zahlreiche verschwörerische Thesen wurden verhandelt. Nach Angaben des Verfassungsschutzes haben Rechtsextreme die Corona-Proteste unterwandert, um an der bürgerlichen Mitte anzudocken.

Ursprünglich begannen die Demonstrationen als Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Bildrechte: MDR

Staatsschutz ermittelt wegen Angriff auf Journalisten

Auch der Staatsschutz hat Ermittlungen eingeleitet - nach einer Attacke auf ein "Spiegel-TV"-Team am vergangenen Sonntag mit einem Kamerateam von Spiegel TV. "Wir kennen den Fall", sagte eine Sprecherin. Er sei der der Behörde im Nachhinein durch die Ausstrahlung des TV-Beitrags bekannt geworden. Gegen den Täter sei eine von Amts wegen Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden. "Was genau passiert ist, muss demnach noch geklärt sowie Täter und Geschädigte müssen noch ausfindig gemacht werden", hieß es. Der Spiegel-Verlag mit Sitz in Hamburg machte mit Blick auf die laufenden Ermittlungen auf Anfrage keine Angaben zu dem Vorfall.

"Kamera weg, sonst klatscht's"

In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann laut Beitrag "an der B96 zwischen Zittau und Bautzen" das TV-Team mit dem Handy filmt und den Kameramann anschreit: "Nimm die Kamera weg, Du Vogel, sonst klatscht's." Kurz darauf stürmt er auf den Kameramann zu mit den Worten: "Verpiss Dich, hau ab!" Von der Stimme, die dem TV-Beitrag erläuternd unterlegt ist, heißt es dann: "Der Dialog endet mit einem Faustschlag für unseren Reporter."

Journalistenverband verurteilt Attacke auf Journalisten

Der Deutsche Journalisten-Verband DJV verurteilte den Vorfall scharf. Die Vorsitzende des DJV in Sachsen, Ine Dippmann, betonte am Donnerstag: "Wir werden nicht hinnehmen, dass Gewalt oder ihre Androhung als Mittel der Auseinandersetzung gebilligt wird." Sachsen sei in den vergangenen fünf Jahren, mit Beginn der Pegida-Proteste, das Bundesland mit den meisten pressefeindlichen Aktionen geworden. Jede einzelne ist ein Angriff auf ein verfassungsmäßig geschütztes Grundrecht: die Pressefreiheit. Informationen zu beschaffen, so wie es die Kollegen von Spiegel TV gemacht haben, gehöre dazu.

Pressefreiheit ist wichtiger Teil der Demokratie

Die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen ist unverzichtbarer Bestandteil der freiheitlichen Demokratie", betont Ine Dippmann. Ine Dippman Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Sachsen