Mit Zeugenbefragungen wird am Mittwoch am Landgericht in Bautzen der Prozess gegen drei junge Männer fortgesetzt, die für einen Brandanschlag auf das Asylbewerberheim "Spreehotel" in Bautzen verantwortlich sein sollen. Bereits zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche hatten sie die Tat gestanden. Demnach sollen sie zu der Tat im Dezember 2016 angestiftet worden sein. Der Eigentümer eines Gebäudes, in das sie zuvor eingebrochen waren, habe sie bedroht und vor die Wahl gestellt: entweder sie bezahlen den Schaden oder zünden ein Asylbewerberheim an.