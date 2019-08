In Bautzen hat am Donnerstagvormittag das Hauptverfahren gegen den Flüchtling Mohamed Youssef T. bekannt als "King Abode" begonnen. Dieses verläuft hinter verschlossenen Türen, so die Entscheidung des Jugendschöffengerichts kurz vor Prozessbeginn. Hintergrund ist das Alter des Angeklagten zum Zeitpunkt einer ihm vorgeworfenen Straftaten aus dem Jahr 2015. Man gehe davon aus, dass der Libyer damals noch nicht volljährig war. Laut Bautzens Gerichtssprecher Markus Kadenbach müsse deshalb das Jugendstrafrecht angewendet werden. Dazu gehöre auch, dass zum Schutz des Angeklagten die Verhandlung nicht öffentlich stattfinden kann.