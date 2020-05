Im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs eines jungen Mädchens ist der 20 Jahre alte Angeklagte heute zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden. Wie das Amtsgericht Bautzen mitteilte, wurde von weiteren Strafmaßnahmen abgesehen, da es sich um einen "minder schweren Fall" handelt. Zudem habe der Verurteilte erhebliche geistige Defizite und sei nach Jugendstrafrecht behandelt worden, so das Gericht weiter.

Im Sommer 2018 hatte der damals 19-Jährige per WhatsApp Kontakt zu einem 12-jährigen Mädchen aufgenommen, dessen Alter ihm auch bekannt war. Dabei schickte ihm das Mädchen auch Nacktbilder von sich. Später verabredeten sich beide am Bautzener Stausee zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen, so ein Gerichtssprecher.