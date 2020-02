Vor dem Landgericht in Bautzen müssen sich ab Montag mehrere Angeklagte wegen Bandendiebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Tschechen im Alter von 26 bis 61 Jahren vor, in sechs Fällen Diebstahlshandlungen und Einbrüche teils als Bande begangen zu haben.



Die Taten sollen Ende 2016/Anfang 2017 unter anderem in Neusalza-Spremberg und Schirgiswalde-Kirschau begangen worden sein. Dabei sollen die Täter ein Fahrrad, Pkw-Felgen, ein Motorrad und andere technische Geräte erbeutet haben. Der 61-jährige Angeklagte ist mehrfach vorbestraft und verbüßt derzeit bereits eine Haftstrafe. Er ist umfassend geständig. Für den Prozess sind insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt.