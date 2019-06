An der Jugendstrafkammer des Landgerichts in Bautzen beginnt am Dienstagvormittag ein Prozess zum Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft. Angeklagt sind drei Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren. Ihnen wird versuchte Brandstiftung an dem damals als Flüchtlingsheim genutzten "Spreehotel" vorgeworfen. Der Staatsanwaltschaft zufolge sollen sie am 12. Dezember 2016 vier mit Diesel gefüllte und mit Stoffresten verschlossene Bierflaschen angezündet und auf das Gelände geworfen haben. Die Molotow-Cocktail landeten jedoch auf dem Fußweg und richteten kaum Schaden an.