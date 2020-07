06.07.2020 | 9:00 Uhr Prozess wegen tödlichem Streit vor Arnsdorfer Kelterei beginnt

Vor zwei Jahren hatten sich zwei Männer um den Platz in der Warteschlange vor einer Kelterei in Arnsdorf bei Dresden gestritten. Der Angeklagte fuhr seinen Kontrahenten mit dem Auto an, woraufhin dieser starb. Am Montag beginnt der Prozess gegen den 76-Jährigen.