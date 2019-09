Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit seinem Quad bei Lohsa im Landkreis Bautzen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, war der Mann war am Dienstagabend auf dem Quad auf einer Landstraße unterwegs, als er die Kontrolle verlor und verunglückte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.