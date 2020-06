Mehrere Kliniken aus der Oberlausitz sind für ihre Abteilungen für Kinder- und Jugendmedizin ausgezeichnet worden. So erhielten die Oberlausitz-Klinik in Bautzen, das Seenland Klinikum in Hoyerswerda sowie das Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau zum wiederholten Mal das Gütesiegel "Ausgezeichnet. Für Kinder".