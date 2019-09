14 Jahre nach einem Raubüberfall in Pulsnitz ist der Täter verurteilt worden. Nach Informationen der "Sächsischen Zeitung" ist der mittlerweile 68 Jahre alte Mann vom Landgericht Bautzen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss er jeweils 750 Euro Schmerzensgeld an zwei Mitarbeiterinnen zahlen, die er damals bedroht hatte.

Im Jahr 2005 hatte der Mann einen Supermarkt in Pulsnitz überfallen und die Mitarbeiterinnen mit einer Schreckschusspistole bedroht. Er erbeutete fast 3.000 Euro und konnte fliehen. Mit Täterbeschreibungen hatte die Polizei in Sachsen lange Zeit nach dem Mann gesucht. Auf die Schliche kamen ihm schließlich Beamte aus Bayern. Die hatten den Mann vernommen, weil er Bilder von Waffen im Internet gepostet hatte. Anhand eines am Tatort sichergestellten Fingerabdruckes konnte er schließlich überführt werden.