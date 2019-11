Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Erfolg gegen Verbreitung von Kinderpornografie erzielt. Wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Montag mitteilte, wurde die Darknet-Plattform "Tor Chat Directory" abgeschaltet. Zudem gab es Durchsuchungen bei 29 Verdächtigen in Deutschland und der Schweiz.