Bis Freitag müssen sich alle fünf Bewerberinnen und Bewerber für den Oberbürgermeisterposten in Hoyerswerda entscheiden, ob sie auch im zweiten Wahlgang antreten wollen. Einige haben sich schon in Position gebracht.

SPD-Kandidat Torsten Ruban-Zeh bei der Stimmabgabe am Sonntag in Hoyerswerda. Bildrechte: dpa

Für die beiden erstplatzierten Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag war schon am Wahlabend klar, dass sie auch beim zweiten Wahlgang am 20. September mit dabei sind. Torsten Ruban-Zeh von der SPD hatte mit 31,8 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereint, gefolgt von der parteilosen Dorit Baumeister. Sie tritt für ein Bündnis der Grünen, Linken und der Wählervereinigung Aktives Hoyerswerda an.



Für die Architektin und Citymanagerin stimmten 27,8 Prozent der Wähler. "Natürlich werde ich meine Kräfte jetzt auch für den zweiten Wahlgang einsetzen, ganz klar", sagte die 57-Jährige. Sie möchte die erste Oberbürgermeisterin von Hoyerswerda werden.