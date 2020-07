In der letzten Woche war bekannt geworden, dass der rechte Rapper Christoph Aljoscha Zloch alias Chris Ares in Bischofswerda ein Jugendzentrum gründen will. In diesem sollen unter anderem Kampfsporttraining und Musikworkshops angeboten werden. Außerdem plant er "zwischen Pulsnitz und Dresden" eine Siedlung mit vier Häusern für Gleichgesinnte. Welche Immobilien für die Pläne genutzt werden soll und wie konkret diese sind, ist nach wie vor unklar.