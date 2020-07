Der als rechtsextrem geltende Rapper Chris Ares ist erst in Bischofswerda abgeblitzt. Jetzt formiert sich Widerstand in Bautzen. Hier ist Ares auf einer AfD-Kundgebung am Münchner Odeonsplatz im April 2016 zu sehen. Ares soll aus dem Landkreis Ebersbach bei München stammen. Bildrechte: imago/ZUMA Press