Während die Vögel in den Bäumen vielstimmig zwitschern, windet sich schweigsam die Spree durch ihr neues, altes Flussbett im Daubaner Wald. Vor genau zwei Jahren hatte man zwischen Lömischau, Halbendorf und Neudorf damit begonnen, mit Hilfe von Baggern und schwerem Gerät die alten Schlingen der Spree – auch Mäander genannt – wieder freizulegen.

Jan Peper vom Biosphärenreservat Oberlausitzer Teichlandschaft freut sich über die wiedergewonnene Artenvielfalt. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Jan Peper vom Biosphärenreservat Oberlausitzer Teichlandschaft sieht zufrieden auf das Wasser: "Der Altarm, an dem wir hier stehen, ist seit ungefähr sechs Monaten mit Wasser durchflossen. Wir haben gerade sehr wenig Wasser, aber trotzdem sieht man sehr schöne Erfolge." Peper zeigt auf Sandbänke sowie auf tiefe und flache Strecken des Spreelaufes. Auch die Tierwelt habe sich bereits verändert: "Wir haben jetzt Fischotter, auch mit Jungen. Der Biber ist wieder da. Und wir haben Libellen – die grüne Keiljungfer beispielsweise, die saubere Flüsse braucht."

Der Fluss als Dauerbaustelle

Doch in erster Linie ging es bei der Renaturierung der Spree nicht um Fischotter oder Eisvogel, die sich hier wieder ansiedeln. Dass Flüsse früher begradigt wurden, hatte landesweit viele Probleme nach sich gezogen, erklärt Sachsens Umweltminister Wolfram Günther. Wie hier an der Spree seien vor rund hundert Jahren an vielen anderen Flüssen Abschnitte begradigt worden, indem man ihre Schlingen durchschnitt.

Alexander Bonde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (li.) und Umweltminister Wolfram Günther besichtigen die neuen, alten Arme der Spree. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt "Das hat dazu geführt, dass sich der Fluss vertieft hat", so der Grünen-Politiker Günther. Man habe zum Ausgleich dann Wehre einbauen, an der Flusssohle arbeiten müssen. Von der Flussunterhaltung her gesehen wurde das zu einer Dauerbaustelle. "Und vor allen Dingen hatte man die Auwälder abgeschnitten, die praktisch trockengefallen sind", beklagt der Umweltminister. Gerade die ausgetrockneten Auwälder sind laut Günther ein unglaublicher Verlust an Kulturlandschaft gewesen.

Hochwasserschutz für Halbendorf

Nun hat die Spree in der Oberlausitzer Teichlandschaft drei insgesamt anderthalb Kilometer lange Schlingen zwischen Lömischau, Halbendorf und Neudorf wieder bekommen. Mit diesem ursprünglichen Verlauf, soll der Fluss samt seinem Ökosystem eine Dynamik erhalten, die keinen Eingriff von außen erfordert.

Daniel Steinmüller von der Landestalsperrenverwaltung hat sich auch um den Hochwasserschutz Gedanken gemacht. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Zusätzlich wurde in Halbendorf ein Hochwasserschutz angelegt, sagt Daniel Steinmüller von der Landestalsperrenverwaltung: "Hier in Halbendorf haben wir einen ungefähr 600 Meter langen Hochwasserschutz errichtet. Dort, wo wir genug Platz hatten, wurde der Hochwasserschutz mit Erde abgedeckt und ist jetzt schön grün geworden. Wo wenig Platz war, wurde eine Spundwand errichtet." Die Halbendorfer sind damit vor einem statistisch gesehen alle hundert Jahre auftretenden Hochwasser geschützt.

Schwarzpappeln sollen wieder wachsen

Nicht die Höfe im Dorf, sondern die Auwälder soll die Spree bei Hochwasser in Zukunft fluten. Für die hier wachsenden Laubbäume ist das überlebenswichtig. Aufgrund der Flussbegradigung war vor allem eine Baumart verschwunden, beobachtet Peper. "Die Schwarzpappel, die galt als verschollen. Es gab noch ein paar Bäume, aber die sind nach und nach abgestorben. Aber wir konnten sie retten, wir konnten Reiser schneiden und wir werden jetzt diese Bäume verjüngen und neu pflanzen."