Im Biosphärenreservat "Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft" nördlich von Bautzen hat die Renaturierung der Spree begonnen. Ziel ist es, die ehemaligen Mäanderschleifen wieder an den Fluss anzubinden. So erhält der begradigte Fluss seine alten Arme und damit seine gewundene ursprüngliche Form zurück. Das verbessert den Hochwasserschutz und kommt gleichzeitig den Auwäldern zugute.

Bis in die 1930er- Jahre schlängelte sich nämlich das Wasser noch durch die Wälder zwischen Lömischau und Neudorf/Spree.

Später begradigte man die Spree, was eine Kette von negativen Auswirkungen nach sich zog. Einerseits strömte durch die Begradigung das Wasser schneller und höhlte das Flussbett aus. Gegen diese Erosion wurden Wehre und quer zur Fließrichtung verlaufende Sohlschwellen errichtet. Andererseits fehlte nun den Wiesen und Auen an der Spree das Wasser, denn sie wurden durch die Altarme nicht mehr regelmäßig überflutet.

Die Spree soll nicht mehr in einem Kanal durchgeleitet werden, sondern wie früher mehr Raum bekommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Regelmäßig hatten die Bewohner Flutschäden zu beklagen. Zu den insgesamt elf Maßnahmen des Renaturierungsprojektes gehört deshalb auch der Bau einer Hochwasserschutzanlage für Halbendorf. "Wir werden den langersehnten Hochwasserschutz bekommen und machen noch etwas für die Natur. Was will man mehr", freut sich der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel, zu dessen Gemeinde Halbendorf gehört.

Weitere Maßnahmen sind der Abriss des alten Bewässerungswehrs in Lömischau. Die Sohlschwelle in Neudorf soll zu einer Sohlgleite abgeflacht werden. Zwei alte Deiche werden geschlitzt, um mehr Wasser in die Auwälder zu geben.