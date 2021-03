Ende Februar aber passiert dass, woran keiner mehr so richtig geglaubt hat: Eine Investorin wollte das Unternehmen kaufen und weiter Leuchten produzieren lassen. Geschäftsführer Ehlert spricht von einem kleinen Wunder. Tatsächlich klingt die Geschichte ein bisschen märchenhaft. Denn die Investorin ist eine chinesische Unternehmerin: Wenhong Yu hat in ihrem Heimatland eine Kette von mehr als 4.000 Gesundheits-und Schönheitssalons gegründet und ist mit ihrem Konzern weltweit in Sachen Mode und Schönheit unterwegs.



In Deutschland hat sie vor ein paar Jahren in Baiersbronn im Schwarzwald ein insolventes Sanatorium gekauft und daraus eine Gesundheits - und Wellnessklinik für reiche Kurpatienten aus China gemacht. Genügend Kapital hat die Geschäftsfrau also, davon konnte man sich in Baiersbronn überzeugen.