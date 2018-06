Revisionsverhandlung um Altenpflegerin Landgericht Bautzen rollt Verhandlung um versuchten Mord neu auf

Das Landgericht in Bautzen verhandelt seit Donnerstag einen Fall neu, mit dem sich bereits im vergangenen Jahr das Landgericht in Görlitz befasst hat: Es geht um besonders schweren Raub und versuchten Mord. Eine Altenpflegerin muss sich vor Gericht verantworten. Die Frau war zwar bereits zu acht Jahren Haft verurteilt worden, doch der Bundesgerichtshof hat Zweifel an der Urteilsbegründung geäußert. Der Revisionsprozess in Bautzen soll letzte offene Fragen klären.