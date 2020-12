Die traditionellen Rückkehrerbörsen zwischen Weihnachten und Neujahr finden in der Oberlausitz in diesem Jahr teilweise online statt. Der Landkreis Bautzen hat die siebente Ausgabe seiner Rückkehrerbörse "Wiederda" ins Internet verlegt . Vom 28. bis 31. Dezember können sich Interessenten online über berufliche Möglichkeiten im Landkreis informieren.

Mit den Rückkehrerbörsen wenden sich Landkreis und Städte seit Jahren in den Tagen nach Weihnachten an Heimaturlauber, die in die Oberlausitz zurückkehren möchten. Unternehmen und Verwaltungen informieren über freie Stellen in der Region. Außerdem geben die Kommunen Hinweise zur Wohnsituation, zu Kinderbetreuung und Freizeitangeboten.